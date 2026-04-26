Porsche und Bugatti Rimac fahren getrennte Wege

Und was bleibt?

„Porsche war für uns ein entscheidender Partner und wir sind sehr dankbar für die Rolle bei der Gründung von Bugatti Rimac“, sagt Mate Rimac, CEO von Bugatti Rimac. „In dieser Partnerschaft haben wir eine starke Grundlage geschaffen, um unsere langfristige Vision noch schneller umzusetzen. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Partnern.“ Für Rimac ist das ein Befreiungsschlag. Für Porsche eher ein Rückzug. Man gibt ein Prestigeprojekt ab, das technologisch spannend war – aber offenbar nicht mehr ins große Ganze passt. Hypercars sind gut fürs Image. Aber nicht zwingend fürs Geschäft.