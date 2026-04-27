Drei Hochzeiten und die Jagd auf den ewigen Rekord

Die Bayern greifen nach dem Triple – und könnten für die trefferreichste Saison in einer Top-Liga sorgen.
„Sie machen einfach immer weiter“, analysiert Ex-Kapitän Philipp Lahm seine Bayern. Was die Münchner beim 4:3 gegen Mainz nach 0:3 eindrucksvoll unter Beweis stellten. „Die Qualität, die da kommt, kann man nicht verteidigen. Das war das beste Beispiel dafür, dass sie die beste Mannschaft der Welt sind“, staunte der Mainzer Nadiem Amiri.
Auf Turins Spuren
Und ist damit nicht alleine – weil keiner annähernd mithalten kann: 1,6 beträgt der Ligaschnitt an erzielten Treffern – 3,6 (!) jener der Bayern! Die zuletzt bereits den eigenen Torrekord übertrafen und jetzt auch den 78 Jahre alten Bestwert in Sachen Saisontore in den Top-5-Ligen knacken könnten. Der AC Turin traf 1947/48 in 40 Partien stolze 125 Mal – dafür müssten Harry Kane und Co. in dem letzten drei Runden 12 Treffer gelingen. Dass die letzten drei Gegner Heidenheim, Wolfsburg und Köln heißen, lässt die Fans zumindest hoffen …
Wobei der Torrekord nur nebenbei mitläuft – schließlich tanzt die Truppe von Vincent Kompany noch auf drei Hochzeiten: „Die wichtigste Phase steht jetzt erst bevor“, sagt Lahm mit Blick auf die Triple-Mission aus Liga, Pokal und Champions League. Goalie Manuel Neuer holt holt heuer seinen 13. (!) Meistertitel, zieht im Bayern-Ranking mit Thomas Müller gleich. Neben dem Duo brachten es in den Top-5-Ligen lediglich Ryan Giggs (Manchester United) sowie Ex-Bayer Kingsley Coman (9x Bayern, 2x Juventus, 2x Paris) auf 13 Meisterteller.
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