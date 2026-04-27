Drei Hochzeiten und die Jagd auf den ewigen Rekord

Auf Turins Spuren

Und ist damit nicht alleine – weil keiner annähernd mithalten kann: 1,6 beträgt der Ligaschnitt an erzielten Treffern – 3,6 (!) jener der Bayern! Die zuletzt bereits den eigenen Torrekord übertrafen und jetzt auch den 78 Jahre alten Bestwert in Sachen Saisontore in den Top-5-Ligen knacken könnten. Der AC Turin traf 1947/48 in 40 Partien stolze 125 Mal – dafür müssten Harry Kane und Co. in dem letzten drei Runden 12 Treffer gelingen. Dass die letzten drei Gegner Heidenheim, Wolfsburg und Köln heißen, lässt die Fans zumindest hoffen …