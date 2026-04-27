EU-Naturverordnung: Viele Fragen in Salzburg offen

Die Pläne zur Renaturierung waren vor zwei Jahren ein großer Polit-Aufreger in ganz Europa. Welche Öko-Projekte im Bundesland jetzt aber umgesetzt werden müssen, das ist nach wie vor völlig offen.
Vor zwei Jahren war sie einer der Aufreger des Jahres im Vorfeld der Nationalratswahl. Inzwischen ist es ruhig geworden um die EU-Renaturierungsverordnung. Damals wurde der sperrige Begriff zur Glaubensfrage zwischen Türkis und Grün. Die Grünen hofften auf die Rettung der Natur, die ÖVP befürchtete die Zerstörung der Lebensgrundlage von Tausenden Bauern.
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