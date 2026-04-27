EU-Naturverordnung: Viele Fragen in Salzburg offen

Vor zwei Jahren war sie einer der Aufreger des Jahres im Vorfeld der Nationalratswahl. Inzwischen ist es ruhig geworden um die EU-Renaturierungsverordnung. Damals wurde der sperrige Begriff zur Glaubensfrage zwischen Türkis und Grün. Die Grünen hofften auf die Rettung der Natur, die ÖVP befürchtete die Zerstörung der Lebensgrundlage von Tausenden Bauern.