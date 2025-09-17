Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!

Fahrzit

Der Smart #5 ist nicht weniger als eine komplette Neudefinition der Marke: XL-SUV statt Stadtfloh, aber überraschend hochwertig, bärenstark und komfortabel. Softwareseitig wirkt er allerdings noch unfertig, manche Assistenten nerven. Doch wenn Smart die Updates liefert, steht hier ein echter Überraschungshit - groß, bequem, stark, schnell und luxuriös. Kurz gesagt: ein Smart, den man nie erwartet hätte. Und genau das macht ihn so spannend.

Warum?

Sehr geräumig

Sehr komfortabel

Tolle Lade-Performance



Warum nicht?

Die Software nervt



Oder vielleicht …

… Mercedes EQB, VW ID4, Renault Scenic, Ford Explorer