Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“

Zum 20. Jubiläum von Mikronährstoffpräparat-Gigant Biogena kamen am Freitag hochkarätige Sportstars in Koppl (Salzburg) zusammen. So stand unter anderem Ex-Tennisstar Dominic Thiem den zahlreichen Fans Rede und Antwort. Auch Skistar Marcel Hirscher nahm sich die Zeit für offene Worte – und sprach über seine Zukunft.
Sportlich ging es am Freitag in Koppl den ganzen Tag über zu. Ex-Tennisstar Dominic Thiem stand den Fans Rede und Antwort. Am Abend gab es einen Live-Boxkampf von Weltmeisterin Michaela Kotásková. Biogena-Chef Albert Schmidbauer freute der rege Andrang beim Jubiläumsfest sichtlich. Er plant für die nächsten Jahre mit seinem Unternehmen ein Ziel von 500 Millionen Euro Umsatz und demnächst auch den Gang an die Börse.
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