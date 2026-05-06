Roter Himmel und Staub, der im Gedächtnis bleibt

Zwei kleine Orte in Italien, zwei Friulaner, zwei Blicke in die Vergangenheit und viele Erinnerungen an eine schicksalhafte Zeit. „Krone“-Redakteurin Elisabeth Nachbar begibt sich mit zwei Zeitzeugen auf die Spuren des Erdbebens, das heute, 6. Mai, vor genau 50 Jahren um 20.59 Uhr die Region für immer veränderte.
„Der Himmel war einfach nur rot. Eine Dunstwolke voll Staub. Mehr konnte man nicht mehr erkennen“, schildert Antonio Parente seine Erinnerungen an jenen schicksalhaften Tag im Mai 1976, der Friaul für immer veränderte.
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