Roter Himmel und Staub, der im Gedächtnis bleibt

Zwei kleine Orte in Italien, zwei Friulaner, zwei Blicke in die Vergangenheit und viele Erinnerungen an eine schicksalhafte Zeit. „Krone“-Redakteurin Elisabeth Nachbar begibt sich mit zwei Zeitzeugen auf die Spuren des Erdbebens, das heute, 6. Mai, vor genau 50 Jahren um 20.59 Uhr die Region für immer veränderte.