Schüsse in Wohnsiedlung: Großaufgebot der Polizei

In Elixhausen in Salzburg läuft gerade ein Großeinsatz der Polizei: In ruhiger Wohnumgebung sollen am Abend Schüsse gefallen sein. Auch die Sondereinheit Cobra rückte an.
Aufregung am Abend in Elixhausen: In einer Siedlung waren Schüsse zu hören. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter auch die Cobra, an.
Details sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei wollte am Abend nur einen „brandaktuellen Einsatz“ bestätigen.
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