Kein Spiel mit dem Feuer – folgt eurer Sieges-DNA!

Österreich weiß vor dem Anpfiff des Gruppenfinales gegen Algerien, welches Ergebnis für den Einzug in die K. o.-Phase notwendig sein wird. Das Team sollte aber nicht taktieren wegen der Platzierung – sonst könnte die ganze WM zu Flop werden. Eine Analyse von „Krone“-Teamreporter Rainer Bortenschlager.