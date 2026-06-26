Kein Spiel mit dem Feuer – folgt eurer Sieges-DNA!

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FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 20:30
Bühne frei! Österreichs Team plant Sonntag Nacht in Kansas City gegen Algerien den historischen ...
Bühne frei! Österreichs Team plant Sonntag Nacht in Kansas City gegen Algerien den historischen Aufstieg. Kapitän Davi(Bild: EPA/BENJAMIN FANJOY)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Österreich weiß vor dem Anpfiff des Gruppenfinales gegen Algerien, welches Ergebnis für den Einzug in die K. o.-Phase notwendig sein wird. Das Team sollte aber nicht taktieren wegen der Platzierung – sonst könnte die ganze WM zu Flop werden. Eine Analyse von „Krone“-Teamreporter Rainer Bortenschlager.

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„Ich spüre, dass wir Geschichte schreiben“, sagte Kapitän David Alaba. „Wir wollen uns in der Gruppe ein gutes Gefühl holen, dann ist viel möglich“, meinte Marco Friedl. „Zufrieden bin ich nur mit dem Turniersieg, ich glaube schon, dass wir Weltmeister werden können“, posaunte Patrick Wimmer.

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