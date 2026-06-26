Wie man zum günstigsten Smartphonetarif kommt

Mit dem Start der Marke Hörbi hat der heimische Mobilfunkmarkt wieder einen kräftigen Schwung bekommen. Denn andere Anbieter zogen nach und rüsteten ihre Tarife teilweise kräftig auf. Die „Krone“ hat sich angesehen, wo jetzt die besten Angebote erhältlich sind und gibt Tipps, wie die Kosten fürs Handytelefonieren gesenkt werden können.
Ein Sprichwort sagt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Das gilt im Besonderen auch für den Mobilfunkmarkt. Dort ist heuer im März mit Hörbi (gehört zur Hutchison Drei Gruppe) eine neue Marke in Österreich gestartet – mit Kampfpreisen. 200 Gigabyte (GB) Daten und 5G gab es zu Beginn für 7,49 Euro im Monat. Im aktuellen Tarif sind es immer noch 100 Gigabyte. Kurz darauf kam noch die heimische Post mit dem neuen, eigenen Mobilfunkprodukt „Yelllow“ hinzu.
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