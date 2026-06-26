WM LIVE: Norwegen gegen Frankreich ab 21 Uhr LIVE

Am Freitag kommt es in Boston zwischen Norwegen und Frankreich (21 Uhr) nicht nur zum Showdown um den Gruppensieg, sondern auch zum Duell zweier Weltklasse-Torjäger. Kylian Mbappe und Erling Haaland drückten der Weltmeisterschaft mit je vier Toren in den ersten beiden Spielen bereits ihre Stempel auf. Den Einzug in die K.o.-Runde haben beide Teams schon sicher. Für die noch punktlosen Gruppengegner Senegal und Irak könnte selbst ein Sieg zu wenig sein.