Folter in eigenen Reihen setzt Moskau unter Druck

Millionen Aufrufe für Veteranen

Das Video des in der russischen Region Woronesch lebenden Veteranen verzeichnete innerhalb von 24 Stunden mehr als zwölf Millionen Aufrufe. Soziale Netzwerke sind in Russland gesperrt und können von den Nutzern in der Regel ausschließlich über virtuelle private Netzwerke (VPN) aufgerufen werden.

Seit Lunins Aufruf tauchten auch Videos von vermummten Soldaten auf, die von Putin eine Aufklärung der Missstände forderten. „Wir verlangen einen direkten Gesprächskanal für Alexander zu Putin, wir bestehen auf die Wahrheit.“ Ansonsten würden sie die Waffen gegen jene erheben, die die eigenen Truppen „terrorisieren“.