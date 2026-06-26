Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern

Die Beben der Stärke 7,2 und 7,5 hatten am Mittwoch die Region rund 160 Kilometer westlich der Hauptstadt erschüttert. Inzwischen traf auch Unterstützung aus dem Ausland ein. Die Verzweiflung der Menschen in dem Erdbebengebiet ist jedoch groß. „Er liegt unter den Betonplatten und es gibt keine Maschinen, um ihn herauszuholen“, sagt Yamileth Jimenez über ihren 19-jährigen Sohn, der in der Küstenstadt La Guaira verschüttet wurde. Hart traf es auch Beatriz Rodriguez. „Es ist eine Tragödie“, sagt die 60-Jährige. Einer ihrer Neffen kam ums Leben, einem zweiten mussten beide Beine amputiert werden, nachdem er bei dem Beben von Trümmern eingeklemmt worden war.