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Drama bei Reparatur:

Hilfsbereitschaft brachte 20-Jährigem den Tod

Oberösterreich
26.06.2026 20:39
Der 20-Jährige wollte helfen, eine Panne zu beheben
Der 20-Jährige wollte helfen, eine Panne zu beheben(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Was für eine Tragödie am Freitagabend in Oberösterreich: Ein zuvorkommender junger Mann, der einem ihm unbekannten Autofahrer helfen wollte, kam beim Versuch, ein Pannen-Auto wieder flottzumachen, ums Leben. Es ging so schnell, dass auch die in kürzester Zeit angerückten Helfer nichts mehr tun konnten.

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Er wollte helfen und bezahlte dafür mit seinem Leben! Dieser Horror wurde am Freitagabend in Ebensee Wirklichkeit und ein ganzer Ort trauert um den zuvorkommenden jungen Mann!

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