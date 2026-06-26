USA bombardieren Iran: „Verstoß gegen Waffenruhe“

Am Donnerstag war ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormuz bekannt geworden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein „unbekanntes Projektil“ habe die Brücke des Schiffs beschädigt. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.