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Kerosin wird knapp

40 Lufthansa-Flieger könnten am Boden bleiben

Wirtschaft
26.06.2026 17:52
Bis zu 40 Flugzeuge der Lufthansa könnten am Boden bleiben.
Bis zu 40 Flugzeuge der Lufthansa könnten am Boden bleiben.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
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Von krone.at

Kerosin ist nicht nur extrem teuer, sondern wird auch immer knapper. Die Airline Lufthansa hat deshalb Krisenpakete geschnürt, die Flugpassagiere hart treffen könnten. Die AUA-Mutter bereitet sich darauf vor, vorübergehend bis zu 40 Flugzeuge aus dem Verkehr zu nehmen.

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Innerhalb von 72 Stunden sei aus dem Preisproblem beim Kerosin ein Verfügbarkeitsproblem geworden, warnte Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr die Belegschaft am Freitag. Spohr sagte bei der internen Veranstaltung nicht, was genau in den vergangenen drei Tagen passiert ist, wie der „Spiegel“ berichtet.

Klar ist aber: An manchen Flughäfen ist Kerosin so knapp, dass der Sprit wohl nicht einmal mehr für die bereits geplanten Flüge reicht. Das werde „mehr und mehr sichtbar“, warnte Spohr. Auch Lufthansa ist von der Sprit-Knappheit betroffen. Der Konzernchef rechnet nicht damit, dass der Iran-Krieg bald enden werde, die Situation wird sich laut ihm also nicht so bald wieder entspannen.

Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr warnt vor leeren Flugzeugtanks.
Lufthansa-Konzernchef Carsten Spohr warnt vor leeren Flugzeugtanks.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Bis zu 40 Flugzeuge betroffen
Der Vorstand hat deshalb für den Notfall zwei Krisenpakete vorbereiten lassen. Im ersten Paket wird das Sitzplatzangebot um 2,5 Prozent gekürzt – das heißt, 20 Flugzeuge würden wegfallen. Zur Sicherheit werde auch noch ein zweites Paket vorbereitet, in dem fünf Prozent der Sitzplätze gestrichen werden. Im Ernstfall würde die Airline also bis zu 40 Flugzeuge am Boden lassen.

Betroffen wären zuerst alte Maschinen, die sowieso nicht mehr lange im Einsatz sind, es könnte etwa alte Airbus-Flieger vom Typ A340 oder die Boeing 747-400 treffen. Den Riesen-Airbus A380 will Spohr weiterhin einsetzen. Das Flugzeug bringe auf überbuchten Strecken nach Singapur, Bangkok oder Indien aktuell das meiste Geld. 

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Es ist noch nicht sicher, ob die Lufthansa diese Pakete tatsächlich umsetzt, „heute haben wir nur entschieden, die Pakete zu definieren“, erklärte Spohr. Falls überhaupt, sollen erst im Juli oder im Winter Flugzeuge am Boden bleiben.

Von der Lufthansa war zunächst kein Kommentar zu dem Bericht zu erhalten. Laut früheren Angaben ist das Unternehmen durch Termingeschäfte weitgehend abgesichert gegen die vom Iran-Krieg in die Höhe getriebenen Kerosinpreise. Die Versorgung mit Kerosin sei jedenfalls über den Sommer hin gesichert, sagte zuletzt AUA-Chefin Annette Mann für die Österreich-Tochter der deutschen „Kranich“-Airline.

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