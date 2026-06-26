40 Lufthansa-Flieger könnten am Boden bleiben

Klar ist aber: An manchen Flughäfen ist Kerosin so knapp, dass der Sprit wohl nicht einmal mehr für die bereits geplanten Flüge reicht. Das werde „mehr und mehr sichtbar“, warnte Spohr. Auch Lufthansa ist von der Sprit-Knappheit betroffen. Der Konzernchef rechnet nicht damit, dass der Iran-Krieg bald enden werde, die Situation wird sich laut ihm also nicht so bald wieder entspannen.