Flugzeug musste auf Landesstraße notlanden

Diesen Rundflug haben sich ein Pole und ein Deutscher wohl anders vorgestellt: Kurz nach dem Start im Kärntner Friesach kam es in ihrem Ultraleichtflugzeug zu einem Leistungsabfall. Sie mussten schnell reagieren.
Der Pole war mit seinem 50-jährigen Co-Piloten kurz vor 14 Uhr mit dem Ultraleichtflugzeug vom Flugplatz Mayerhofen in Friesach gestartet.
Kurz nachdem das Flugzeug abgehoben war, bemerkte der 23-Jährige in etwa 40 Meter Höhe einen Leistungsverlust des Motors.
Die beiden Männer fassten schnell den Entschluss eine Notlandung durchzuführen. Als geeigneten Platz machten sie die Metnitztal Landesstraße auf.
Kein Verkehrsteilnehmer gefährdet
Nach kurzer Vergewisserung, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet werden, landeten sie das Flugzeug sicher auf der Landesstraße auf Höhe des Ortes St. Stefan.
Bei der Aktion wurde niemand verletzt oder andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Auch das Ultraleichtflugzeug blieb ohne Schaden und konnte nach der Landung und Absicherung durch die Polizei von den Piloten zum Flugplatz Mayerhofen zurückgebracht werden.
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