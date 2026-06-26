Triplepack in 25 Minuten! Dembele zerlegt Wikinger

Tor, Tor, Tor! Binnen 25 Minuten traf Frankreichs Superstar Ousmane Dembele (29) gegen Norwegen im Triplepack – gespielt waren da erst 32 Minuten. Noch schneller war mit Erich Probst nur ein Österreicher, der bei der WM 1954 gegen Tschechien schon nach 24 Spielminuten dreimal getroffen hatte.
In der siebten Minute traf der aktuelle Weltfußballer nach Vorlage von Kylian Mbappe mit einem Schuss aus halbrechter Position – und auch beim 2:0 in Minute zwanzig wurde Dembele von Mbappe bedient – diesmal schloss er mit dem linken Fuß aus rund zwanzig Metern ab.
Das 3:0 dann in Minute 32 fast eine Kopie: Aurélien Tchouaméni legte ab auf den PSG-Star, der die wieder Kugel punktgenau in die Maschen zirkelte. Was für eine Show!
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