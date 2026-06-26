Trump will Digitalsteuer mit Mega-Zöllen bestrafen

Österreich hat Steuer schon

In Österreich gibt es seit 2020 eine Digitalsteuer. Unternehmen müssen für Onlinewerbung 5 Prozent Steuern zahlen, wenn sie einem weltweiten Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro und einem Umsatz aus Onlinewerbung in Österreich von mindestens 25 Millionen Euro haben. Berechnet wird die Steuer auf die Einnahmen aus den Onlinewerbeleistungen. Zur Kassa müssen große Internetkonzerne wie Google und Meta.