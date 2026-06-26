WM LIVE: Senegal gegen Irak ab 21 Uhr LIVE

Letzter Gruppenspieltag bei der Fußball-WM. Senegal trifft auf Irak, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Den Einzug in die K.o.-Runde haben Norwegen und Frankreich schon sicher. Für die noch punktlosen Gruppengegner Senegal und Irak könnte selbst ein Sieg zu wenig sein.
Im Parallelspiel der Gruppe I treffen in Toronto (21.00 Uhr/live ORF 1) der Senegal und der Irak aufeinander. Beide Teams sind punktlos und haben nur noch rechnerische Chancen auf den Aufstieg. Bei einer Tordifferenz von minus drei (Senegal) und minus sechs (Irak) benötigen beide ein kleines Wunder für ein Weiterkommen als einer der acht besten Gruppendritten. Für den Irak geht es bei der ersten WM-Teilnahme seit 40 Jahren noch um den ersten Punktgewinn bei einer Endrunde überhaupt.
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