Rekord! So heiß war es in Deutschland noch nie

In Isernhagen in der niedersächsischen Region Hannover wurde am Freitag zudem ein acht Jahre alter Bub tot aus einem Badesee geborgen. Das Kind habe sich den ersten Hinweisen zufolge im Wasser aufgehalten und sei dann nicht mehr zu sehen gewesen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Am Abend bestätigte sie seinen Tod. Hitze wird als Gefahr für die Bevölkerung immer wieder unterschätzt.