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41,3 Grad Celsius

Rekord! So heiß war es in Deutschland noch nie

Deutschland
26.06.2026 21:20
Menschen in Dortmund auf der Suche nach Abkühlung.
Menschen in Dortmund auf der Suche nach Abkühlung.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Deutsche Wetterdienst hat am Freitag nach vorläufigen Angaben mit 41,3 Grad die höchste Temperatur registriert, die bisher in Deutschland gemessen wurde. Zudem gibt es mehrere Badetote zu beklagen.

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Jetzt ist es offiziell: So heiß war es in Deutschland noch nie. Ermittelt wurde der vorläufige Höchstwert demnach um 17 Uhr in Saarbrücken-Burbach im Saarland. Einen Hitzerekord gab es auch in Bayern.

Mit 40,8 Grad wurde in der unterfränkischen Stadt Kitzingen die höchste Temperatur registriert, die bisher in dem an Österreich grenzenden süddeutschen Bundesland gemessen wurde.

Am 5. Juli 2015 hatte die DWD-Messstation in Kitzingen 40,3 Grad registriert – damals bundesweiter Rekord seit Beginn der flächendeckenden Wetteraufzeichnungen 1881, und bisher der Temperaturrekord in Bayern.

Die Extremhitze hat bereits erste Folgen: Etliche Veranstaltungen, darunter der Hamburger Halbmarathon, wurden abgesagt und die Deutsche Bahn bietet kostenlose Ticket-Stornierungen an. 

Zwei Todesopfer im Bodensee
Ebenfalls am Freitag wurden nach langer Suche die Leichen von zwei Männern im Bodensee gefunden. Die Männer waren am Donnerstag vor den Augen ihrer Frauen in den See gesprungen und verschwunden.

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Eine mehrstündige Suche nach den 71 und 76 Jahre alten Männern war zunächst erfolglos gewesen. Die beiden waren mit den Frauen auf einem Mietboot unterwegs, als sie rund 200 Meter vor dem Hafen Kirchberg bei Immenstaad ins Wasser sprangen und untergingen.

Danach waren Wasserschutzpolizei und Feuerwehr auf dem See unterwegs, auch Taucher der DLRG, Hubschrauber und Mantrailerhunde sowie zwei Sonargeräte wurden eingesetzt – zunächst erfolglos. Die Leichen der Männer wurden demnach erst am Freitag gegen 14.30 Uhr gefunden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an, hieß es.

In Isernhagen in der niedersächsischen Region Hannover wurde am Freitag zudem ein acht Jahre alter Bub tot aus einem Badesee geborgen. Das Kind habe sich den ersten Hinweisen zufolge im Wasser aufgehalten und sei dann nicht mehr zu sehen gewesen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Am Abend bestätigte sie seinen Tod. Hitze wird als Gefahr für die Bevölkerung immer wieder unterschätzt. 

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