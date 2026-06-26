Vater brach Sohn die Nase: Haftstrafe als Signal

Die Misshandlungen zu Hause dauern schon so lange, dass ein junger Kärntner wohl gar kein anderes Leben kennt – als jenes, wo es gilt, dem Vater alles recht zu machen, um nicht Demütigungen, Schläge, Attacken zu riskieren. Seit seinem fünften Lebensjahr wurde er Opfer von Gewalt. Was ist sein Martyrium der Justiz wert?