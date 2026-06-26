Nach Diebstahlversuch Polizisten attackiert

Eine lautstarke Auseinandersetzung hat am Freitag die Polizei in Kärnten auf den Plan gerufen: Ein Mann soll versucht haben, auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Klagenfurt, einen Rucksack zu stehlen. Als Polizisten ihn aufgriffen, zeigte er sich aggressiv.
Eine Polizeistreife war gegen 14 Uhr fast Augenzeuge der Tat: Gegen 14 Uhr haben sie eine lautstarke Streiterei auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Klagenfurt wahrgenommen.
Wie sich herausstellte, soll ein Mann versucht haben, einen Rucksack zu stehlen. Da die Tat allerdings misslang, flüchtete der noch Unbekannte zu Fuß.
Den Polizisten gelang es allerdings rasch, den vermeintlichen Täter, einen Mann (26) aus dem Bezirk Völkermarkt, auszuforschen.
Der 26-Jährige verhielt sich gegenüber den Beamten allerdings derart aggressiv und unkooperativ, dass die Polizisten die Festnahme aussprachen.
Dabei versetzte er einem Polizisten einen Schlag ins Gesicht. Der Beschuldigte wurde zur Einvernahme in die Polizeiinspektion St. Ruprecht gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er angezeigt.
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