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Selenskyj: „Habe Putin Friedensvorschlag gesendet“

Außenpolitik
26.06.2026 22:48
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Ukraine hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Vorschläge für eine Friedenslösung an den Kriegsgegner Russland übermittelt. Selenskyj forderte in seiner abendlichen Videobotschaft ein schnelles Kriegsende und nannte Drohnenangriffe auf Russland eine „gerechte Antwort“.

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„Die Freunde von (Kremlchef Wladimir) Putin haben von uns gehört, dass ein Treffen und ein Ende des Kriegs möglich sind“, sagte Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videobotschaft. Vor Kurzem hatte der Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, über ein Treffen mit Abgesandten Selenskyjs berichtet. Lukaschenko gilt als enger Partner Putins.

Nähere Details gab Selenskyj jedoch nicht bekannt. Zuletzt hatten Vertreter Russlands und der Ukraine im Februar unter US-Vermittlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten über ein Kriegsende verhandelt. Ergebnisse wurden damals nicht bekannt. Nach Beginn des von US-Präsident Donald Trump befohlenen Iran-Kriegs hat Washington seine Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg stark zurückgefahren.

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Drohnenangriffe sind „gerechte Antwort“
Selenskyj lobte in seiner Rede den jüngsten Austausch von Kriegsgefangenen. Er erwarte weitere Austausche, sagte der Ukrainer und wiederholte auch die Forderung nach einem schnellen Kriegsende. Die Drohnenangriffe auf Ziele im russischen Hinterland bezeichnete Selenskyj als gerechte Antwort auf den von Moskau entfachten Krieg.

Seit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen die von Putin befohlene Invasion. Dazu hat Kiew in den letzten Monaten verstärkt auf Drohnenangriffe gegen die Ölindustrie des Nachbarlandes gesetzt.

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