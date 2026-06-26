Box-Beben! Usyk legt alle seine WM-Titel nieder

Vereinigung der Titel

Der 39-Jährige ist seit 2013 Profiboxer und gewann 2016 seine erste Weltmeisterschaft – damals noch im Cruisergewicht. Später wechselte er in die Schwergewichtsklasse und wurde auch dort Champion, wobei er die Titel der konkurrierenden Boxverbände vereinte. Im November 2025 legte er den Titel des Boxverbands WBO nieder.