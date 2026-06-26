Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Per Instagram-Posting

Box-Beben! Usyk legt alle seine WM-Titel nieder

Sport-Mix
26.06.2026 21:01
Oleksandr Usyk
Oleksandr Usyk(Bild: AFP/AFP or licensors)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ukrainische Box-Weltmeister Oleksandr Usyk wird nach eigenen Angaben all seine Titel (WBC, WBA, IBF) im Schwergewicht abgeben. „Ich werde alle Gürtel niederlegen, damit die Jungs, die heute Schlange stehen, darum boxen können“, teilte Usyk auf Instagram mit.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Er betonte, dass dies nicht bedeute, dass er sich von dem Sport zurückziehe. „Denn ich habe noch einen last dance“, sagte er. Der Verzicht sei durchdacht und eröffne ihm neue Möglichkeiten. Details nannte Usyk nicht.

Vereinigung der Titel
Der 39-Jährige ist seit 2013 Profiboxer und gewann 2016 seine erste Weltmeisterschaft – damals noch im Cruisergewicht. Später wechselte er in die Schwergewichtsklasse und wurde auch dort Champion, wobei er die Titel der konkurrierenden Boxverbände vereinte. Im November 2025 legte er den Titel des Boxverbands WBO nieder.

Der in seiner Profikarriere ungeschlagene Usyk gilt als aktuell bester Schwergewichtsboxer weltweit – und als politisch ambitioniert. Zuletzt war er bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu sehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
26.06.2026 21:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Sport-Mix
Per Instagram-Posting
Box-Beben! Usyk legt alle seine WM-Titel nieder
Vor Play-off-Einzug
Texaner hofft mit den Enten auf Historisches
„Habe sehr zu kämpfen“
Psychische Probleme! Schwab nimmt Auszeit vom Golf
Sport Tv Logo
Kampf um Platz im Team
Kein Österreich-Rekord! Trio hofft auf Tour-Start
Sport Tv Logo
Neuzugang bei Sharks
„Hai“, Lina! Ländle-Heldin greift mit Hartberg an

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine