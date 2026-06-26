Box-Beben! Usyk legt alle seine WM-Titel nieder

Der ukrainische Box-Weltmeister Oleksandr Usyk wird nach eigenen Angaben all seine Titel (WBC, WBA, IBF) im Schwergewicht abgeben. „Ich werde alle Gürtel niederlegen, damit die Jungs, die heute Schlange stehen, darum boxen können“, teilte Usyk auf Instagram mit.
Er betonte, dass dies nicht bedeute, dass er sich von dem Sport zurückziehe. „Denn ich habe noch einen last dance“, sagte er. Der Verzicht sei durchdacht und eröffne ihm neue Möglichkeiten. Details nannte Usyk nicht.
Vereinigung der Titel
Der 39-Jährige ist seit 2013 Profiboxer und gewann 2016 seine erste Weltmeisterschaft – damals noch im Cruisergewicht. Später wechselte er in die Schwergewichtsklasse und wurde auch dort Champion, wobei er die Titel der konkurrierenden Boxverbände vereinte. Im November 2025 legte er den Titel des Boxverbands WBO nieder.
Der in seiner Profikarriere ungeschlagene Usyk gilt als aktuell bester Schwergewichtsboxer weltweit – und als politisch ambitioniert. Zuletzt war er bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zu sehen.
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