Weiblicher Irak-Fan stiehlt WM-Kickern die Show

Beim letzten Fußball-WM-Gruppenspiel des Irak gegen den Senegal im kanadischen Toronto stechen besonders die modischen Fans auf beiden Seiten ins Auge ...
Eine Irakerin wurde etwa bauchfrei und mit dicker Sonnenbrille im Stadion gesichtet. In der Heimat wäre so ein Outfit wohl so nicht einfach erlaubt gewesen ...
Iraks konservative Gesellschaft
Denn im Irak selbst und generell in der arabischen Fußballwelt ist die Fankultur noch immer von den konservativen gesellschaftlichen und religiösen Normen des Landes geprägt. In den Stadien sind die Zuschauerränge traditionell stark männlich dominiert, auch wenn Frauen der Zutritt grundsätzlich nicht verwehrt wird.
Die besten Fanbilder der Partie Senegal – Irak:
Weibliche Fans im Irak kleiden sich bei Stadionbesuchen oder öffentlichen Public-Viewings in der Regel jedoch konservativ, um den lokalen Sitten zu entsprechen. Freizügige Kleidung ist dort unüblich.
Weibliche Irak-Fans, die bauchfreie Trikots oder Fan-Shirts tragen, sind besonders in der Diaspora (im Exil), in westlichen Stadien oder bei internationalen Turnieren ein auffälliger Teil der Fankultur.
Frauenfußball im Irak im Aufschwung
Auch der Frauenfußball im Irak ist stark von einer konservativen Gesellschaft geprägt, in der Sport für Frauen immer noch oft als Tabu oder unpassend gilt. Dennoch erlebt der Sport durch Investitionen der FIFA und des irakischen Fußballverbands einen Aufschwung: Die Nationalmannschaft der Frauen, die sogenannten Lionesses of Mesopotamia, trat wieder in der FIFA-Weltrangliste in Erscheinung
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