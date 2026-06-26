Weiblicher Irak-Fan stiehlt WM-Kickern die Show

Frauenfußball im Irak im Aufschwung

Auch der Frauenfußball im Irak ist stark von einer konservativen Gesellschaft geprägt, in der Sport für Frauen immer noch oft als Tabu oder unpassend gilt. Dennoch erlebt der Sport durch Investitionen der FIFA und des irakischen Fußballverbands einen Aufschwung: Die Nationalmannschaft der Frauen, die sogenannten Lionesses of Mesopotamia, trat wieder in der FIFA-Weltrangliste in Erscheinung