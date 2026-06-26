Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“

Laut einer aktuellen Umfrage der Wiener Linien stören sich Öffi-Nutzer vor allem an lauten Handygesprächen und Videos ohne Kopfhörer. Auf den Straßen Wiens zeigt sich der krone.tv-Umfrage jedoch ein gemischteres Bild. Konkrete Einzelärgernisse reichen von Hitze bis hin zu unangenehmen Gerüchen. Eine Passantin brachte es dabei deutlich auf den Punkt: „Manche sollten ihr T-Shirt öfter wechseln gegen den Gestank.“ Mehr Eindrücke aus der Straßenumfrage gibt es im Video.