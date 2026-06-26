Rangnick will von ÖFB-Rechenspielen nichts wissen!

Bei einer weiteren Verwarnung wäre der betroffene Akteur im ersten K.o.-Spiel gesperrt. „Das hätte vielleicht eine Rolle gespielt, wenn tatsächlich vorher schon klar gewesen wäre, dass wir qualifiziert sind. Das ist aber nicht der Fall“, erklärte Rangnick. „Deswegen werden wir dieses Spiel so angehen, wie wenn es um alles geht. Das ist auch der Fall.“ Dass man jemanden aus dem Trio aus dem Spiel nehmen, wenn man auf die Qualifikation zusteuere, sei nicht ausgeschlossen. „Wir dürfen nur keine unnötigen Gelben Karten kassieren.“