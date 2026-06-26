„Mein Vater hätte gesagt: ,Pass ja aufs Auto auf‘“

„,Pass mir ja aufs Auto auf – und mach nichts kaputt’, hätte mir mein Vater wohl mitgegeben“, schmunzelt Mathias Lauda, der heute bei der Legenden-Parade erstmals im Ferrari 312T Platz nimmt. Jenem Boliden, mit dem Papa Niki 1975 seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel holte.