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Sohn im Lauda-Boliden

„Mein Vater hätte gesagt: ,Pass ja aufs Auto auf‘“

Formel 1
26.06.2026 19:27
Eine schöne Erinnerung: Mathias Lauda mit seinem Vater Niki.
Eine schöne Erinnerung: Mathias Lauda mit seinem Vater Niki.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Ann-Sophie Walten
Von Ann-Sophie Walten

Bei der Legenden-Parade auf dem Red Bull Ring wird es diesmal ganz besonders emotional: Mathias Lauda steigt in den Weltmeister-Ferrari von seinem Vater Niki! Die „Krone“ traf ihn im Mercedes-Motorhome ...

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„,Pass mir ja aufs Auto auf – und mach nichts kaputt’, hätte mir mein Vater wohl mitgegeben“, schmunzelt Mathias Lauda, der heute bei der Legenden-Parade erstmals im Ferrari 312T Platz nimmt. Jenem Boliden, mit dem Papa Niki 1975 seinen ersten Formel-1-Weltmeistertitel holte.

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