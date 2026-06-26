Laimer zu Bayern-Deal: „Schaut nicht schlecht aus“

„Es ist noch nicht ganz offiziell, aber es schaut nicht schlecht aus“, verriet ÖFB-Kicker Konrad Laimer am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Algerien-Match, angesprochen auf seine Vertragsverlängerung bei den Bayern.
Konrad Laimer verlängert nach einem längeren Vertragspoker offenbar doch bei Bayern München. Selbst Uli Hoeneß hat sich schon verplaudert. Der ÖFB-Kicker soll sich mit dem deutschen Doublesieger bereits auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt haben, berichtete zuletzt „Sky“. Die Unterschrift und die offizielle Verkündung sollen zeitnah erfolgen.
Die Verlängerung sei „noch nicht ganz offiziell“, erklärte indes Laimer am Freitag vor Österreichs WM-Spiel gegen Algerien in Kansas City. „Es schaut nicht schlecht aus.“
Der ursprüngliche Kontrakt des 29-Jährigen läuft noch bis Sommer 2027. Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Salzburger, der 2023 von RB Leipzig nach München gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt. In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.
Langer Vertragspoker
Die Gespräche sollen sich über mehr als ein halbes Jahr gezogen haben. Zwischenzeitlich sollen die Ansichten der beiden Seiten bei den Gehaltsvorstellungen zu weit auseinandergelegen haben.
„Grundsätzlich ist es im Fußball normal, dass immer so viele Sachen von außen kommen, von draußen geschrieben werden – in den letzten Wochen und Monaten auch über meine Person“, kommentierte Laimer. „Das gehört mittlerweile ein bisschen dazu im Fußball.“ Er sei aber immer „relativ entspannt“ gewesen. „Ich lese nicht so viel, was geschrieben und gesagt wird, weil das bringt mir auch nichts“, meinte der 59-fache Internationale. Er ziehe seine Kraft aus seinem Umfeld und seiner Familie. „Da hat sich nie etwas geändert.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.