Laimer zu Bayern-Deal: „Schaut nicht schlecht aus“

„Grundsätzlich ist es im Fußball normal, dass immer so viele Sachen von außen kommen, von draußen geschrieben werden – in den letzten Wochen und Monaten auch über meine Person“, kommentierte Laimer. „Das gehört mittlerweile ein bisschen dazu im Fußball.“ Er sei aber immer „relativ entspannt“ gewesen. „Ich lese nicht so viel, was geschrieben und gesagt wird, weil das bringt mir auch nichts“, meinte der 59-fache Internationale. Er ziehe seine Kraft aus seinem Umfeld und seiner Familie. „Da hat sich nie etwas geändert.“