Wegen dieser Sache lästert Beckham über Victoria!

Kurz vor dem Event im „Jazz at Lincoln Center“ postete David ein Spiegel-Selfie der beiden. Victoria im elfenbeinfarbenen Seidenkleid, er im Smoking – eigentlich ein perfektes Paarfoto. Doch David verzog extra das Gesicht und schrieb dazu: „So läuft jeder Abend ab, wenn wir ausgehen … ,du siehst toll aus, ich poste das jetzt.’“