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„Jedes Mal!“

Wegen dieser Sache lästert Beckham über Victoria!

Society International
24.04.2026 15:00
David Beckham zieht Ehefrau Victoria auf – wegen einer Sache, die sie JEDES Mal macht
David Beckham zieht Ehefrau Victoria auf – wegen einer Sache, die sie JEDES Mal macht(Bild: www.instagram.com/davidbeckham)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

David Beckham (50) hat seine Frau Victoria (52) vor der diesjährigen TIME100‑Gala liebevoll aufgezogen. Und zwar wegen einer Angewohnheit, die sie wirklich jedes einzelne Mal auspackt, sobald die beiden ausgehen.

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Kurz vor dem Event im „Jazz at Lincoln Center“ postete David ein Spiegel-Selfie der beiden. Victoria im elfenbeinfarbenen Seidenkleid, er im Smoking – eigentlich ein perfektes Paarfoto. Doch David verzog extra das Gesicht und schrieb dazu: „So läuft jeder Abend ab, wenn wir ausgehen … ,du siehst toll aus, ich poste das jetzt.’“

David kennt sie in- und auswendig!
Ein Satz, der zeigt: Victoria hat ihre Social-Media-Routine – und David kennt sie in- und auswendig.

Und natürlich macht sie es!
Natürlich ließ sich die Designerin nicht lumpen und postete eine ganze Serie glamouröser Fotos. Mal Arm in Arm, mal solo, mal mit Kussmund. Dazu schrieb sie: „Auf dem Weg zur TIME100‑Gala in New York Küsse, @davidbeckham.“

Die Beckhams zeigen damit einmal mehr: Glamour können sie – aber Humor erst recht.

Echtes Power-Couple
Die beiden sind längst ein echtes Power‑Couple: David und Victoria Beckham sind seit 1997 ein Paar – damals lernte der Fußballstar die Spice‑Girls‑Ikone kennen und verliebte sich Hals über Kopf.

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1999 folgte die Hochzeit, eine echte Mega‑Show, die weltweit Schlagzeilen machte. Seitdem gehen die Beckhams gemeinsam durchs Leben, haben vier Kinder  und zeigen immer wieder, dass Glamour und Ehe‑Humor sich perfekt vertragen.

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