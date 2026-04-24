Wegen dieser Sache lästert Beckham über Victoria!

David Beckham (50) hat seine Frau Victoria (52) vor der diesjährigen TIME100‑Gala liebevoll aufgezogen. Und zwar wegen einer Angewohnheit, die sie wirklich jedes einzelne Mal auspackt, sobald die beiden ausgehen.
Kurz vor dem Event im „Jazz at Lincoln Center“ postete David ein Spiegel-Selfie der beiden. Victoria im elfenbeinfarbenen Seidenkleid, er im Smoking – eigentlich ein perfektes Paarfoto. Doch David verzog extra das Gesicht und schrieb dazu: „So läuft jeder Abend ab, wenn wir ausgehen … ,du siehst toll aus, ich poste das jetzt.’“
David kennt sie in- und auswendig!
Ein Satz, der zeigt: Victoria hat ihre Social-Media-Routine – und David kennt sie in- und auswendig.
Und natürlich macht sie es!
Natürlich ließ sich die Designerin nicht lumpen und postete eine ganze Serie glamouröser Fotos. Mal Arm in Arm, mal solo, mal mit Kussmund. Dazu schrieb sie: „Auf dem Weg zur TIME100‑Gala in New York Küsse, @davidbeckham.“
Die Beckhams zeigen damit einmal mehr: Glamour können sie – aber Humor erst recht.
Echtes Power-Couple
Die beiden sind längst ein echtes Power‑Couple: David und Victoria Beckham sind seit 1997 ein Paar – damals lernte der Fußballstar die Spice‑Girls‑Ikone kennen und verliebte sich Hals über Kopf.
1999 folgte die Hochzeit, eine echte Mega‑Show, die weltweit Schlagzeilen machte. Seitdem gehen die Beckhams gemeinsam durchs Leben, haben vier Kinder und zeigen immer wieder, dass Glamour und Ehe‑Humor sich perfekt vertragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.