Die Kardashian-Jenners daten Erfolg statt Reichtum

Frauen-Power! Die Kardashians daten mit Timothée Chalamet, Jacob Elordi und Lewis Hamilton einige der heißesten und erfolgreichsten Männer der Welt. Doch eines ist dabei ganz sicher nicht ausschlaggebend: das Geld!
Denn die Kardashian-Jenner-Sisters sind selbst unfassbar reich – sogar deutlich reicher als ihre berühmten Partner. Ob Hollywood-Star, Mädchenschwarm oder Formel-1-Legende: Gegen die Millionen und Milliarden von Kylie Jenner, Kendall Jenner und Kim Kardashian kommen ihre Lover finanziell kaum an.
Zusammen bringen die drei Schwestern rund 2,2 Milliarden Euro Vermögen mit – und damit spielen sie in einer ganz eigenen Liga.
Wer finanziell die Hosen anhat
Seit rund drei Jahren sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet eines der spannendsten Paare Hollywoods. Spätestens mit Filmen wie „Dune“ und „Wonka“ wurde Timothée zum Superstar, 2026 gewann er sogar einen Golden Globe für „Marty Supreme“.
Dazu kommen lukrative Werbedeals mit Luxusmarken wie Chanel und Cartier. Sein Vermögen wird auf rund 24 Millionen Euro geschätzt.
Kylie dagegen soll rund 576 Millionen Euro schwer sein – da wird schnell klar, wer hier finanziell die Hosen anhat.
Auch Jacob Elordi zählt zu den begehrtesten Männern Hollywoods. Durch seine Rolle in Euphoria wurde er weltberühmt, dazu modelt er für Labels wie Calvin Klein, BOSS und Bottega Veneta.
Sein Vermögen liegt bei geschätzten 3,5 Millionen Euro.
Kendall Jenner bringt dagegen rund 68,8 Millionen Euro mit – auch hier ist also klar: Sie ist deutlich reicher.
Kann Lewis Hamilton mithalten?
Am ehesten mithalten kann noch Lewis Hamilton. Der Formel-1-Star soll rund 400 Millionen Euro besitzen – dank seiner erfolgreichen Rennkarriere und Mega-Deals mit Marken wie Tommy Hilfiger und L‘Oréal Paris.
Doch selbst das wirkt klein neben Kim Kardashian: Mit geschätzten 1,63 Milliarden Euro ist sie die vermögendste Frau des Clans.
Die beiden sollen schon länger mehr als nur Freunde sein – und zeigten ihre Liebe zuletzt ganz öffentlich beim Planschen im Meer vor Malibu.
Timothée, Jacob und Lewis gehören zu den begehrtesten Männern der Welt. Doch finanziell spielen ihre Freundinnen Kim, Kylie und Kendall in einer ganz anderen Liga.
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