„Scheiße, das hilft wirklich gegen die Schmerzen“

„Konnte kaum gehen“

Aber keine Sorge: Auch echte Laufprofis leiden nach einem Marathon. So verriet Österreichs Rekordhalterin Julia Mayer nach den 42,195 Kilometern in Linz: „Ich hatte so starken Muskelkater, dass ich am Montag und Dienstag kaum gehen konnte. Ich bin dann etwas geradelt. Sich gar nicht zu bewegen, hilft nicht. Aktive Regeneration ist wichtig, schwimmen oder spazieren tut auch gut.“