Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf

Das Balkendiagramm zeigt die finanziellen Hilfen für die Ukraine durch Europa und die USA von Februar 2022 bis Dezember 2025 in Milliarden Euro. Europa hat insgesamt 201,4 Milliarden Euro bereitgestellt, die USA 115,3 Milliarden Euro. Die Hilfen aus Europa sind in den meisten Monaten höher als die der USA. Im November 2024 gibt es einen deutlichen Ausschlag bei den USA. Quelle: IfW Kiel.