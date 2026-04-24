Jetzt plant auch Norwegen ein Social-Media-Verbot

Er habe seit seinem ersten Tag als Ministerpräsident darüber nachgedacht. „Jetzt kommt das Gesetz“, sagte Støre. Die gesetzliche Altersgrenze für die Nutzung der sozialen Medien soll demnach auf den 1. Jänner des Jahres festgelegt werden, in dem die Jugendlichen ihren 16. Geburtstag feiern.