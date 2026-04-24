Liebesschwindel-Opfer für Geldwäscherin gehalten

Ermittlungen wegen Geldwäsche-Verdachts

Was war passiert? Bereits vor zwei Jahren sei gegen die heute 57-jährige Frau aus dem Bezirk Kufstein aufgrund auffälliger Geldüberweisungen in Höhe von mehreren hunderttausend Euro an verschiedene Drittkonten wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt worden. Ende 2025 geriet die Frau dann erneut ins Visier der Polizei, nachdem weitere Überweisungen in Höhe von über 170.000 Euro auf Konten im In- und Ausland getätigt worden waren.