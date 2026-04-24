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Cut geschafft

Bernd Wiesberger übernimmt in Shanghai die Führung

Sport-Mix
24.04.2026 14:13
Bernd Wiesberger
Bernd Wiesberger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Golfprofi Bernd Wiesberger geht als Führender der China Open ins Wochenende. Der Burgenländer spielte am Freitag bei dem mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turnier in Shanghai eine 66er-Runde (fünf unter Par) und lag nach zwei Tagen mit gesamt zwölf unter Par gemeinsam mit dem Südafrikaner Shaun Norris an der Spitze. 

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Der Tiroler Max Steinlechner schaffte mit einer Par-Runde (71) und gesamt zwei unter Par als 55. gerade noch den Cut.

(Bild: Kronen Zeitung)

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Wiesberger gelangen so wie am Vortag sieben Birdies, diesmal musste er aber auch zwei Schlagverluste hinnehmen. „Ich habe nicht so gut gespielt wie gestern. Manchmal übersteht man solche Tage und schafft trotzdem ein gutes Score, und das ist mir heute gelungen“, erklärte der 40-Jährige.

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