Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst

„Als die Kameras heranzoomten, rätselten die Wissenschaftler, ob es sich vielleicht um einen toten Schwamm, eine Koralle oder die Hülle eines Eies handeln könnte“, berichtete damals die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ein Mitglied der Expeditionscrew erklärte während der Sichtung, „das ist wie der Anfang eines Horrorfilms“, während ein anderes meint: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass die erste Folge von ,Akte X‘ (eine US-Fernsehserie; Anm.) so begann.“