Schön und straff: Diese Methode testen unsere VIPs

Schönheitsbehandlungen boomen – und die heimischen Promis schauen ganz genau hin, was sie noch ein bisschen straffer, noch schlanker und noch schöner machen könnte: Eine Methode sorgt jetzt für Gesprächsstoff. Außerdem erzählen Promis wie Simone Lugner, was sie schon alles machen ließen, und Adi Weiss verriet uns sein kleines Botox-Hoppala.