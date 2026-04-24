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Sind Kinder-Ruhetage in Thermen notwendig?

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24.04.2026 14:00
Am sogenannten „Relax Saturday“ dürfen Kinder unter 16 nicht in die Therme.
Am sogenannten „Relax Saturday“ dürfen Kinder unter 16 nicht in die Therme.(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)
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Von Community

Thermen gelten als Orte der Entspannung, doch gerade hier prallen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Während Familien mit Kindern die gemeinsame Auszeit genießen möchten, wünschen sich viele Erwachsene vor allem Ruhe und Rückzug. Aktuell sorgt auch ein konkreter Fall für Diskussionen: In einer Therme im deutschen Bad Nauheim dürfen Kinder unter 16 Jahren samstags nicht mehr ins Bad. Was halten Sie von solchen Aktionen?

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Befürworter solcher Regelungen argumentieren, dass feste kinderfreie Tage oder Bereiche dazu beitragen können, eine wirklich entspannte Atmosphäre zu schaffen. Gerade Berufstätige oder ältere Gäste suchen gezielt nach Ruheoasen ohne Lärm und Trubel. Auch die Betreiber in Bad Nauheim betonen, es gehe nicht um Ausgrenzung, sondern um ein zusätzliches Angebot für mehr Erholung. Kritiker hingegen sehen darin eine Benachteiligung von Familien, besonders am Wochenende, das oft die einzige gemeinsame Freizeit ermöglicht.

Zwischen Rückzugsort und Familienerlebnis
Die Diskussion zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an einen Thermenbesuch sein können. Für die einen ist es ein Ort der stillen Entspannung, für die anderen ein Erlebnis für die ganze Familie. Viele Betriebe versuchen bereits, mit getrennten Bereichen oder speziellen Zeiten beiden Seiten gerecht zu werden. Doch ob das ausreicht oder ob klare Regelungen wie Kinder-Ruhetage sinnvoll sind, bleibt umstritten.

Was meinen Sie: Braucht es solche Ruhetage, um den Bedürfnissen aller Gäste gerecht zu werden, oder sollte der Fokus stärker auf gemeinsamen Lösungen liegen? Wo ziehen Sie persönlich die Grenze zwischen Ruheanspruch und Familienfreundlichkeit? Diskutieren Sie mit und teilen Sie Ihre Meinung!

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