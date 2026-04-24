Sind Kinder-Ruhetage in Thermen notwendig?

Zwischen Rückzugsort und Familienerlebnis

Die Diskussion zeigt, wie unterschiedlich die Erwartungen an einen Thermenbesuch sein können. Für die einen ist es ein Ort der stillen Entspannung, für die anderen ein Erlebnis für die ganze Familie. Viele Betriebe versuchen bereits, mit getrennten Bereichen oder speziellen Zeiten beiden Seiten gerecht zu werden. Doch ob das ausreicht oder ob klare Regelungen wie Kinder-Ruhetage sinnvoll sind, bleibt umstritten.