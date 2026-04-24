Prozess: Flieger für Spion Jan Marsalek gebucht

Von Milliardenpleite nichts gewusst?

Der meint nämlich im Landesgericht Wiener Neustadt (NÖ), dass er gar nicht gewusst hätte, dass Marsalek flüchten wolle und besonders sich der Strafbehörde entziehen möchte. „Unstrittig ist, dass Jan Marsalek an diesem Tag mit einem Privatflugzeug von Bad Vöslau nach Minsk geflogen ist“, sagt Schellenbachers Verteidiger. Die Milliardenpleite von Wirecard sei zu dem Zeitpunkt im Juni 2020 aber noch gar nicht öffentlich bekannt gewesen – und auch sein Mandant hätte nichts davon gewusst.