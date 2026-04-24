Formel 1: Audi stellt neuen Renndirektor vor!

Nach dem überraschenden Abschied von Jonathan Wheatley als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Audi wird Allan McNish Renndirektor.
Das bestätigte der bayerische Automobilbauer am Freitag. Der 56 Jahre alte Schotte war bis zuletzt Chef des Nachwuchsprogramms des deutschen Werksteams. McNish tritt seine neue Position ab dem Grand Prix von Miami in der kommenden Woche an.
Schon lange bei Audi
„Allan bringt eine außergewöhnliche Kombination aus Rennerfahrung, technischem Verständnis und Führungsstärke in diese Rolle ein“, sagte Teamchef Mattia Binotto. Der frühere Formel-1-Pilot McNish ist schon lange mit Audi verbunden. Mit dem deutschen Hersteller war er zweimal Sieger des Langstreckenklassikers von Le Mans und auch Leiter des Formel-E-Teams von Audi. Seit Anfang dieses Jahres war er Chef der Nachwuchsabteilung.
Nur wenige Tage vor dem dritten Saisonlauf in Japan hatte Audi überraschend den Abschied von Wheatley „aus persönlichen Gründen“ verkündet. Der Brite hatte bei dem deutschen Werksteam eine Doppelspitze mit Binotto gebildet und war nur ein Jahr im Amt. Daraufhin übernahm Binotto Wheatleys Aufgaben, zugleich kündigte er eine Neuorganisation der Teamführung an.
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