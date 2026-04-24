Formel 1: Audi stellt neuen Renndirektor vor!

Schon lange bei Audi

„Allan bringt eine außergewöhnliche Kombination aus Rennerfahrung, technischem Verständnis und Führungsstärke in diese Rolle ein“, sagte Teamchef Mattia Binotto. Der frühere Formel-1-Pilot McNish ist schon lange mit Audi verbunden. Mit dem deutschen Hersteller war er zweimal Sieger des Langstreckenklassikers von Le Mans und auch Leiter des Formel-E-Teams von Audi. Seit Anfang dieses Jahres war er Chef der Nachwuchsabteilung.