Kartellbehörde ermittelt gegen Thermomix-Produzent

Die Untersuchung, die zwei italienische Tochtergesellschaften von Vorwerk betrifft, sei nach Beschwerden von Verbrauchern eröffnet worden. Die Wettbewerbshüter teilten ferner mit, mit Unterstützung der italienischen Finanzpolizei bereits am Mittwoch die Büros von Vorwerk Management und Vorwerk Italia durchsucht zu haben.