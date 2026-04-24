Kartellbehörde ermittelt gegen Thermomix-Produzent

Die italienische Kartellbehörde hat Ermittlungen gegen den Thermomix-Hersteller Vorwerk aufgenommen. Im Fokus: Cloud-Dienste eines Saugroboters.
Dem deutschen Unternehmen würden mutmaßlich unlautere Geschäftspraktiken wegen der Abschaltung von Cloud-Diensten für seinen eingestellten Saugroboter Neato vorgeworfen, teilte die Behörde am Donnerstag mit.
Smarte Dienste eingestellt
Vorwerk habe die smarten Dienste des Roboters eingestellt und damit wesentliche Funktionen entfernt, was das Gerät praktisch unbrauchbar mache. Vorwerk teilte am späten Donnerstagabend mit, uneingeschränkt mit den Behörden zu kooperieren.
Die Untersuchung, die zwei italienische Tochtergesellschaften von Vorwerk betrifft, sei nach Beschwerden von Verbrauchern eröffnet worden. Die Wettbewerbshüter teilten ferner mit, mit Unterstützung der italienischen Finanzpolizei bereits am Mittwoch die Büros von Vorwerk Management und Vorwerk Italia durchsucht zu haben.
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