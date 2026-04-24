„Außergewöhnlich trocken“: Waldbrandgefahr hoch

Grund dafür ist ein deutliches Niederschlagsdefizit in vielen Regionen. Es fiel rund 25 Prozent weniger Regen als üblich zu dieser Jahreszeit, hieß es seitens der Meteorologen. In Linz wurden etwa nur 27 Millimeter gemessen. Dies sei nur ein „Bruchteil des Normalwerts“. Und auch sonst verlief das Frühjahr bislang vor allem im Süden „außergewöhnlich trocken“, so die Experten. In Dellach im Drautal (Kärnten) ist es bislang sogar das trockenste Frühjahr seit 1963.