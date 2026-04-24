„Fake News“: Verwirrung um Herzchirurgie Oberwart

Das Land Burgenland zeigte sich von der Aussendung zur Ablehnung überrascht: Es habe vonseiten der Kommission weder Zustimmung noch Ablehnung und keinen Beschluss gegeben, so das Büro des Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil. „Da in der BZK Einstimmigkeit gilt, führte die Abstimmung somit zu keinem Beschluss. Anders als vom zuständigen Ministerium kolportiert wird, ist die Herzchirurgie also nicht abgelehnt worden“, so Landesrat Leonhard Schneemann in einer Aussendung. Die Abteilung werde vom Land weitergeführt und finanziert.