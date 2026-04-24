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„Industrielles Ausmaß“

USA werfen China „KI-Diebstahl“ im großen Stil vor

Digital
24.04.2026 07:42
(Bild: Herr Loeffler - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Weiße Haus hat Akteure aus China beschuldigt, systematisch US-Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu kopieren. „Den USA liegen Beweise dafür vor, dass ausländische Akteure, vor allem aus China, in industriellem Ausmaß Destillationskampagnen betreiben, um amerikanische KI zu stehlen“, lautete der Vorwurf.

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Die US-Regierung werde daher „Maßnahmen ergreifen, um amerikanische Innovationen zu schützen“, erklärte der Wissenschafts- und Technologieberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Kratsios, am Donnerstag via X weiter.

  Als Destillation wird im Bereich des maschinellen Lernens eine Technik bezeichnet, bei der das Gelernte von einem größeren auf ein kleineres Modell übertragen wird. Oft setzen Unternehmen selbst Destillation ein, um kleinere und günstigere Versionen ihrer eigenen Modelle zu erstellen.

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Im Februar hatte das US-KI-Unternehmen Anthropic den drei chinesischen Unternehmen Deepseek, Moonshot AI und Minimax vorgeworfen, unrechtmäßig Wissen aus seinem Chatbot Claude destilliert zu haben. Anthropic bezeichnete dies als Diebstahl geistigen Eigentums.

Ebenfalls im Februar beschuldigte OpenAI, Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, in einem Brief an US-Abgeordnete Deepseek, Destillationstechniken auf Kosten von OpenAI und anderer US-Firmen einzusetzen.

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