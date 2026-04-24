Sharon Stone beim „Germany‘s next Topmodel“-Finale

Finale in Los Angeles

Nachdem Klum (52) jahrelang nur weibliche Nachwuchsmodels gesucht hat, sind inzwischen auch männliche Kandidaten dabei. Das Finale der Model-Show findet dieses Jahr erstmals nicht in Deutschland, sondern in Los Angeles statt. Ein „Finale mit echtem Hollywood-Glamour“ kündigt der Sender Anfang des Jahres an. Los Angeles ist die Wahlheimat von Moderatorin Klum, die dort mit ihren vier Kindern und ihrem Mann, dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz, lebt.