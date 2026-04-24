„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Chanel stammt aus einer behördlichen Abnahme. Die Pinscher-Mischlingshündin (4 Jahre und 11 Monate) kennt den Alltag in einem Haushalt kaum, weshalb Stubenreinheit und grundlegende Abläufe erst gelernt werden müssen. Geduldige Menschen, die Chanel Schritt für Schritt an ein neues Leben gewöhnen und ihr Sicherheit geben, wären wünschenswert. Tel.: 0732/247887.
Simba und Flori sind zwei schüchterne Katzen, die sich stark aneinander orientieren und daher gemeinsam vermittelt werden. Bei Simba wurden Harnkristalle festgestellt, weshalb sie spezielles Diätfutter benötigt. Die Samtpfoten hoffen auf ein ruhiges Zuhause mit Freigang. Tel.: 0732/247887.
Die Brüder Winnie Pooh und Scooby Doo wurden im Oktober 2025 geboren. Vermutlich handelt es sich um Staffordshire oder Pit Bull Terrier oder Mischlinge dieser Rassen. Alterstypisch sind sie aufgeweckt, verspielt und energiegeladen. Da sie stürmisch sind, sollten keine Kleinkinder im Haushalt leben. Ein Platz in ländlicher Gegend mit eingezäuntem Garten wäre ideal für die Tiere. Tel.: 0664/8485571.
Albus ist ein Europäischer Langhaar-Kater, der nach einem schweren Start ins Leben nun bereit für sein Happy End ist. Er kam mit schlimmen Hautverätzungen ins Tierheim, die inzwischen vollständig verheilt sind. Nun zeigt sich der Vierbeiner menschenbezogen. Über Freigang würde sich Albus freuen. Tel.: 0732/247887.
Brush wartet schon unsagbar lang auf ein Zuhause. Der freundliche Weggefährte muss erst Vertrauen fassen. Bei sportlichen Menschen mit Hundeerfahrung wäre er bestimmt gut aufgehoben. Tel.: 0664/8485571.
Lucky Sabrina wurde behördlich abgenommen. Da sie bisher keinen geregelten Alltag kennenlernen durfte, muss mit ihr an Stubenreinheit und Erziehung noch gearbeitet werden. Mit Geduld, Ruhe und einem behutsamen Heranführen an neue Situationen entwickelt sie sich jedoch bestimmt zu einer treuen und dankbaren Begleiterin. Tel.: 0732/247887.
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