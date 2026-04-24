„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die Brüder Winnie Pooh und Scooby Doo wurden im Oktober 2025 geboren. Vermutlich handelt es sich um Staffordshire oder Pit Bull Terrier oder Mischlinge dieser Rassen. Alterstypisch sind sie aufgeweckt, verspielt und energiegeladen. Da sie stürmisch sind, sollten keine Kleinkinder im Haushalt leben. Ein Platz in ländlicher Gegend mit eingezäuntem Garten wäre ideal für die Tiere. Tel.: 0664/8485571.