Linz Textil will dem Preiskampf aus Asien trotzen

Das Betriebsergebnis der Linzer Unternehmensgruppe – Hersteller von Textilerzeugnissen sowie Frottierwaren – brach um mehr als zwei Drittel ein. Durch neue Technologien will man aber trotz schwierigen Marktumfelds wieder wachsen.
Internationale Handelskonflikte, der Preiskampf mit asiatischen Produzenten und die gedämpfte Konsumnachfrage hinterlassen ihre Spuren in der Bilanz der Linz Textil: Der Umsatz sank im Vorjahr um fünf Prozent auf 65,3 Millionen Euro.
Knapp die Hälfte davon entfiel auf die Textilerzeugnisse aus Spinnerei und Weberei. Und 55 Prozent des Geschäfts machte die Unternehmensgruppe mit ihren Frottierwaren, etwa Handtücher, der Marke Vossen. Das Betriebsergebnis (der Gewinn vor Steuern) lag in Summe bei 939.000 Euro – ein Minus von mehr als zwei Drittel.
„Gleicher Umsatz und steigende Kosten“
Die wirtschaftlich schwierigen Zeiten machen sich auch beim Personal bemerkbar: 2023 beschäftigte die Linz Textil noch 427 Mitarbeiter, mit Jahresende 2025 waren es 389. „In den letzten Jahren ist der Personalkostenblock um 30 Prozent gestiegen“, sagt Finanzvorständin Eveline Jungwirth. „Bei gleichem Umsatz und steigenden Kosten kann man sich nur effizienter aufstellen.“
Technologie- statt Preisführerschaft
Auf große Forderungen zum Wirtschaftsstandort an die Politik verzichten die Linzer aber. „Wir glauben weiter an den Standort Österreich, müssen uns den neuen Marktgegebenheiten aber anpassen, und das werden wir auch tun“, sagt Vorstandsvorsitzender Kai Seesemann. Eine Preisführerschaft werde in Europa generell schwierig, „aber Technologieführerschaft ist das, was wir anstreben“.
Bei Spinnerei und Weberei will man sich auf Spezialtextilien fokussieren – vielversprechend sei eine neue pflanzliche Faser für Sportkleidung – und bei den Frottierwaren den Online-Verkauf ankurbeln.
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