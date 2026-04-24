Linz Textil will dem Preiskampf aus Asien trotzen

Technologie- statt Preisführerschaft

Auf große Forderungen zum Wirtschaftsstandort an die Politik verzichten die Linzer aber. „Wir glauben weiter an den Standort Österreich, müssen uns den neuen Marktgegebenheiten aber anpassen, und das werden wir auch tun“, sagt Vorstandsvorsitzender Kai Seesemann. Eine Preisführerschaft werde in Europa generell schwierig, „aber Technologieführerschaft ist das, was wir anstreben“.