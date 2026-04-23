Musk will bei SpaceX alle Fäden in Hand behalten

Vorbild Zuckerberg

Einer Studie der National Association of Corporate Directors aus dem Jahr 2024 zufolge sind unter den 3000 größten US-Börsenwerten lediglich drei bis vier Prozent „kontrollierte Unternehmen“, bei denen der Verwaltungsrat mehrheitlich mit Internen besetzt ist. Zu dieser Gruppe gehört nach den Regeln der Technologiebörse Nasdaq auch die Facebook-Mutter Meta, deren Gründer Mark Zuckerberg über eine Stimmrechtsmehrheit verfügt. Die überwiegende Zahl der Mitglieder im Meta-Verwaltungsrat sind jedoch Externe.