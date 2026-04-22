Datenleck bei Kosmetikfirma – Kundendaten geklaut

Zahl der betroffenen Kunden unklar

Wie viele Kunden von dem Datenleck betroffen sind, blieb zunächst unklar. Rituals verwies darauf, dass man dazu aus Sicherheitsgründen aktuell noch nichts bekanntgeben könne. Die betroffenen Mitglieder seien informiert und die zuständigen Behörden eingeschaltet worden. Auch blieb unklar, wer hinter dem Zugriff stecken könnte und wie er genau abgelaufen war.