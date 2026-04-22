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Datenleck bei Kosmetikfirma – Kundendaten geklaut

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22.04.2026 14:59
Wie viele Kunden des Kosmetikunternehmens Rituals betroffen sind, ist aktuell noch nicht klar. ...
Wie viele Kunden des Kosmetikunternehmens Rituals betroffen sind, ist aktuell noch nicht klar. (Symbolbild)(Bild: LStockStudio - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Unbekannte haben sich Zugriff auf Daten des Kosmetikunternehmens Rituals verschafft und Kundendaten heruntergeladen. Dabei soll es sich um Daten wie Namen, Telefonnummern oder Geburtsdaten handeln. Laut Rituals ist die Situation „unter Kontrolle“. 

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Beim Kosmetikunternehmen Rituals sind Kundendaten aus einem Mitgliederprogramm abgeflossen. Es habe einen unbefugten Download eines Teils der Daten aus dem hauseigenen „My Rituals“-Programm gegeben, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Unmittelbar nach der Entdeckung habe man den Zugriff gestoppt. „Die Situation ist unter Kontrolle“, hieß es in einer Stellungnahme.

Nach bisherigem Stand könnte es sich bei den betroffenen Daten um Kontakt- und Profilangaben handeln: etwa Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Geburtsdaten. Auf Passwörter oder Zahlungsinformationen sei nicht zugegriffen worden. Auch seien die abgeflossenen Daten nach bisherigem Kenntnisstand nicht öffentlich verfügbar geworden.

Zahl der betroffenen Kunden unklar
Wie viele Kunden von dem Datenleck betroffen sind, blieb zunächst unklar. Rituals verwies darauf, dass man dazu aus Sicherheitsgründen aktuell noch nichts bekanntgeben könne. Die betroffenen Mitglieder seien informiert und die zuständigen Behörden eingeschaltet worden. Auch blieb unklar, wer hinter dem Zugriff stecken könnte und wie er genau abgelaufen war.

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„Seien Sie besonders wachsam“
Betroffenen Kunden empfahl Rituals, wachsam gegenüber Phishing-Nachrichten zu bleiben. „Seien Sie besonders wachsam gegenüber verdächtigen E-Mails, SMS und Anrufen. Reagieren Sie niemals auf Nachrichten, in denen Sie zur Eingabe oder Angabe sensibler Daten wie Passwörtern aufgefordert werden“, so der Ratschlag.

Rituals ist ein niederländisches Unternehmen aus Amsterdam, das Kosmetik-, Körperpflege- und Lifestyleprodukte verkauft, ergänzt um Haushalts- und Einrichtungsartikel. Deutschland ist einer der größten Märkte des Unternehmens. Ritual-Filialen sind in vielen Innenstädten zu finden.

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